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Карту по наличию топлива на АЗС запустили в Нижегородской области

15 июля 2026 15:18 Общество
Карту по наличию топлива на АЗС запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области заработала интерактивная карта, позволяющая узнать о наличии топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Карта доступна на сайте правительства региона, на портале «Карта жителя», а также через чат-бот в MAX со встроенным мини-приложением. Пользователи могут не только посмотреть информацию о наличии топлива, но и построить маршрут до ближайшей АЗС.

Проект мониторинга наличия топлива и очередей на АЗС разработал и запустил Альфа-Банк при поддержке правительства Нижегородской области.

Добавим, что Нижегородская область стала первым регионом России, где информацию о наличии топлива и очередях на АЗС подтверждают волонтеры. Их оценки являются приоритетными для сервиса, что позволяет обеспечить наиболее объективную картину. Данные по остальным заправкам формируются на основе обезличенной информации о транзакциях. Сейчас волонтеры ведут мониторинг более чем на 60 АЗС.

Кроме того, в регионе работает единая горячая линия по номеру 122 (добавочный 6). Операторы ежедневно с 9:00 до 20:00 информируют жителей об условиях отпуска топлива на нижегородских АЗС.

Ранее мы опубликовали ответы властей на главные вопросы о том, как заправляться в сложившейся ситуации.

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Теги:
АЗС Бензин Топливо и энергетика
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