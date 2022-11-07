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Экономика

ЛУКОЙЛ и правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве на 2023-2027 годы

09 ноября 2022 16:57  [84] Экономика
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

ПАО "ЛУКОЙЛ" заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области на 2022-2027 гг. Документ предусматривает содействие в реализации социально значимых инициатив региона.

Ранее при финансовой поддержке компании и Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода восстановлены пакгаузы, проведена реставрация манежа с домовой Никольской церковью в Нижегородском Кремле.

Также ЛУКОЙЛ способствовал созданию материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений, построены спортивные и культурные объекты, организованы экологические мероприятия. 

Важным вкладом ЛУКОЙЛа в повышение качества автомобильных дорог в России и реализацию федеральных целевых программ по развитию дорожно-строительной отрасли стал запуск в 2021 году на Нижегородском НПЗ блока производства полимерно-битумных вяжущих.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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