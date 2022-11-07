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Происшествия

Нижегородца оштрафовали за перекрытие проезда к роддому

09 ноября 2022 16:34  [120] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородца оштрафовали за перекрытие автомобилем проезда к зданию роддома, из-за чего к медучреждению не смогла проехать машина скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 7 ноября в соцсетях появилась видео, на котором припаркованный BMW перекрыл проезд к роддому. По данными в ГИБДД начали проверку.

Личность нарушителя была установлена. Им оказался 29-летний мужчина с пятилетним стажем вождения. По его словам, возле медучреждения не было свободных парковочных мест.

На нижегородца был составлен протокол по статье 12.10 КоАП ч. 4 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей.

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Теги:
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