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Общество

Директора нижегородских учебных заведений при поддержке ОМК поделились опытом в подходах к профориентации

09 ноября 2022 16:48  [99] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

При поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК) в городе Выксе Нижегородской области состоялся I областной семинар по профориентации учащихся как ресурса развития кадрового потенциала. Семинар собрал начальников управлений образований и руководителей образовательных организаций Выксы, Павлова, Вознесенска, Богородска, Ардатова и Нижнего Новгорода.

Участники поделились передовыми практиками, которые уже успешно действуют в Нижегородской области, и обсудили, как наиболее эффективно выстраивать взаимодействие школ с профильными учебными заведениями и потенциальными работодателями для качественной подготовки будущих кадров в регионе.

Так, представители ОМК рассказали об инновационном образовательном проекте ProГУЛ, который инициировал фонд "ОМК-Участие" и к которому присоединились все школы Выксы. Проект предполагает проведение занятий в городских пространствах, культурных учреждениях и на промышленных объектах для лучшего погружения в учебную программу. Например, в стенах Музея истории ВМЗ учащиеся с помощью экспонатов изучают русский язык, историю, литературу и окружающий мир. А уроки физики и геометрии проходят на производствах выксунского завода ОМК.

Еще один проект, который запустили в Выксе в этом учебном году - школа новой инженерной мысли для старшеклассников, обучающихся по техническому профилю. Дважды в неделю они посещают дополнительные занятия от сотрудников завода ОМК в Выксе и преподавателей местного филиала НИТУ "МИСиС". В течение двух лет выксунские школьники будут изучать предметы вне школьной программы – например, основы WEB-программирования и инженерного черчения с применением компьютерных технологий и 3D-моделирования. Также ребятам помогут подготовиться к олимпиадам и научной деятельности. Такой подход дает молодежи первые профессиональные и социальные навыки, необходимые во взрослой жизни и для выбора будущей профессии.

О развитии металлургического образования в Выксе и создании дуального обучения рассказал директор Выксунского филиала НИТУ "МИСИС" Дмитрий Кудашов. А директор Выксунского металлургического колледжа им. А. А. Козерадского Лидия Шахназарова презентовала новый образовательно-производственный кластер, который появится на базе колледжа в рамках федерального проекта "Профессионалитет". На его оснащение ОМК выделяет 24 млн рублей. В данном случае речь еще и про новую модель подготовки кадров в регионе, при которой работодатель максимально интегрирован в процесс обучения студентов.

"На семинаре было много полезного о передовых подходах профессионального развития молодежи и о современных требованиях к подготовке кадров для высокотехнологичных производств. Уверена, коллеги из сферы образования возьмут лучшие практики на вооружение в своих городах. Мы, как один из крупнейших работодателей Нижегородской области и главный партнер образовательно-производственного кластера металлургической отрасли региона, заинтересованы в этом. Готовы активно содействовать в расширении горизонтов взаимодействия. И открыты для молодежи: у нас есть все условия для профессионального и личностного развития сотрудников, возможности осваивать новые технологии и участвовать в фундаментальных проектах отрасли и страны в целом", - отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
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