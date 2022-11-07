Депутат Госдумы Наталья Назарова посетила ряд социальных объектов в Сосновском муниципальном округе Общество

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова в ходе работы "партийного десанта" по контролю за реализацией народной программы "Единой России" посетила ряд социальных объектов в Сосновском муниципальном округе.

Первым объектом стала территория озера Цимлянское. Пространство - участник программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2020 году здесь была обустроена лыжероллерная трасса, тротуары, ограждения, установлены детский игровой комплекс и площадки для воркаута. В 2021 году были размещены малые архитектурные формы, канатный лабиринт, беседка, теневой навес, благоустроен песочный пляж.

"В 2022 году завершилась третья очередь проекта – была доработана лыжепрокатная база. А дополнительно, благодаря участию в региональной программе "Вам решать!" и привлечению средств местного бюджета, были отремонтированы прилегающие к озеру дороги и организованы парковочные места. Теперь общественное пространство выглядит завершенным", - рассказал глава округа Анатолий Зимин.

Также парламентарий посетила детский сад "Тополек", который был включен в государственную программу "Капитальный ремонт образовательных организаций". На сегодняшний день в дошкольном учреждении обучаются 92 воспитанника. В детском саду пять групп, две из которых являются комбинированного вида (реализуют общеобразовательные и адаптированные программы). В течение практически двух месяцев работ были отремонтированы две группы, кабинет педагога-психолога, коридор и сделан запасной выход из музыкального зала.

"Важно сохранить набранный темп строительства и ремонта дошкольных организаций, решать вопросы обновления материально-технической базы учреждений. Ведь именно детские сады выполняют функции начальной ступени образования, и здесь закладывается фундамент развития личности", - отметила Наталья Назарова.

В этот же день депутат посетила Центральную районную больницу Сосновского района, где завершился первый этап капитального ремонта терапевтического отделения. Для проведения комплекса работ было выделено 14,6 млн рублей из средств консолидированного бюджета. Ремонт стартовал в начале июня текущего года в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Во всех палатах и служебных помещениях отделения установлены новые окна и двери, уложена напольная плитка, обновлены покрытия стен. В отделении полностью заменены электропроводка и светильники, в палатах установлены дополнительные радиаторы.

"Независимо от того, в каком городе живет человек, там должно быть все, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно: детский садик, школа, поликлиника, спортивный зал, музей, пространство со скверами и парковыми зонами. И сегодня мы видим, как районы области преображаются и становятся привлекательными", - отметила Наталья Назарова по итогам рабочей поездки.

Напомним, благоустройство территорий, строительство, ремонт и модернизация учебных и медицинских учреждений являются одними из ключевых положений народной программы "Единой России". В партию поступало большое число обращений и наказов по этим направлениям.

В рамках "партийного десанта" депутатский корпус, партактив выезжают на объекты, вместе с жителями проверяют качество и сроки работ, обсуждают замечания, предложения.

В формировании народной программы "Единой России" приняли участие более 2,5 млн россиян. Более 215 тысяч предложений внесли жители Нижегородской области.