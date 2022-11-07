Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Конкурс на пост главы Нижегородского района
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2022 19:07  [273] Экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области из-за погоды
12 ноября 2022 16:58  [204] Экомарафон под девизом "Сдай макулатуру - спаси дерево!" пройдет в Нижегородской области
12 ноября 2022 16:01  [256] Поставки предметов экипировки для мобилизованных нижегородцев организованы по поручению Глеба Никитина
12 ноября 2022 14:26  [219] Свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев
12 ноября 2022 10:26  [292] Более 280 подъездов отремонтировали с начала года в Нижегородской области после вмешательства жилинспекции
12 ноября 2022 09:16  [286] Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области
11 ноября 2022 18:46  [387] Третий съезд учителей географии Нижегородской области прошел в Мининском университете
11 ноября 2022 18:23  [388] Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с возможным загрязнением прибрежной полосы Волги около Балахны
11 ноября 2022 18:09  [387] Количество автобусов и троллейбусов увеличено в Сормовском районе из-за ремонта трамвайных путей
11 ноября 2022 17:55  [331] Граффити с Героями СССР создали в школе № 129 Нижнего Новгорода
Общество

Депутат Госдумы Наталья Назарова посетила ряд социальных объектов в Сосновском муниципальном округе

10 ноября 2022 16:11  [219] Общество
Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова в ходе работы "партийного десанта" по контролю за реализацией народной программы "Единой России" посетила ряд социальных объектов  в Сосновском муниципальном округе. 

Первым объектом стала территория озера Цимлянское. Пространство - участник программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2020 году здесь была обустроена лыжероллерная трасса, тротуары, ограждения, установлены детский игровой комплекс и площадки для воркаута. В 2021 году были размещены малые архитектурные формы, канатный лабиринт, беседка, теневой навес, благоустроен песочный пляж.

"В 2022 году завершилась третья очередь проекта – была доработана лыжепрокатная база. А дополнительно, благодаря участию в региональной программе "Вам решать!" и привлечению средств местного бюджета, были отремонтированы прилегающие к озеру дороги и организованы парковочные места. Теперь общественное пространство выглядит завершенным", - рассказал глава округа Анатолий Зимин.

Также парламентарий посетила детский сад "Тополек", который был включен в государственную программу "Капитальный ремонт образовательных организаций". На сегодняшний день в дошкольном учреждении обучаются 92 воспитанника. В детском саду пять групп, две из которых являются комбинированного вида (реализуют общеобразовательные и адаптированные программы). В течение практически двух месяцев работ были отремонтированы две группы, кабинет педагога-психолога, коридор и сделан запасной выход из музыкального зала.

"Важно сохранить набранный темп строительства и ремонта дошкольных организаций, решать вопросы обновления материально-технической базы учреждений. Ведь именно детские сады выполняют функции начальной ступени образования, и здесь закладывается фундамент развития личности", - отметила Наталья Назарова. 

В этот же день депутат посетила Центральную районную больницу Сосновского района, где завершился первый этап капитального ремонта терапевтического отделения. Для проведения комплекса работ было выделено 14,6 млн рублей из средств консолидированного бюджета. Ремонт стартовал в начале июня текущего года в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Во всех палатах и служебных помещениях отделения установлены новые окна и двери, уложена напольная плитка, обновлены покрытия стен. В отделении полностью заменены электропроводка и светильники, в палатах установлены дополнительные радиаторы. 

"Независимо от того, в каком городе живет человек, там должно быть все, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно: детский садик, школа, поликлиника, спортивный зал, музей, пространство со скверами и парковыми зонами. И сегодня мы видим, как районы области преображаются и становятся привлекательными", - отметила Наталья Назарова по итогам рабочей поездки.

Напомним, благоустройство территорий, строительство, ремонт и модернизация учебных и медицинских учреждений являются одними из ключевых положений народной программы "Единой России". В партию поступало большое число обращений и наказов по этим направлениям. 

В рамках "партийного десанта" депутатский корпус, партактив выезжают на объекты, вместе с жителями проверяют качество и сроки работ, обсуждают замечания, предложения.

В  формировании народной программы "Единой России" приняли участие более 2,5 млн россиян. Более 215 тысяч предложений внесли жители Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph