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Рециркулятор
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Экономика

Рециркулятор производства АПЗ установят в детском саду в Монголии

11 ноября 2022 12:58  [190] Экономика
Фото: пресс-служба АПЗ

Фото: пресс-служба АПЗ

НИА "Нижний Новгород"

Рециркулятор производства Арзамасского приборостроительного завода будет установлен в детском саду №180 "Дружба" при Улан-Баторской железной дороге Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Прибор детскому учреждению передал дилер АО "АПЗ" в Монголии – ХХК "Манлай инвестмент" в рамках продвижения продукции предприятия и налаживания партнерских отношений между странами.

Ранее исследовательская группа Центральной больницы Улан-Баторской железной дороги провела испытания рециркулятора РБ-1-30. Они подтвердили высокие антибактериальные и дезинфицирующие свойства прибора, который может обеспечить здоровую и безопасную среду для сотрудников всех структурных подразделений АО "УБЖД" в условиях распространения инфекционных заболеваний. 

"Это мероприятие было проведено в рамках работы, направленной на расширение присутствия продукции предприятия на монгольском рынке. Наш монгольский партнер проводит большую работу, связанную с продвижением и реализацией продукции АПЗ. Это касается как рециркуляторов, так и приборов учета воды.  Взаимодействие с монгольским партнером способствует укреплению имиджа АПЗ как надежного и ответственного производителя и подтверждает высокий экспортный потенциал продукции нашего предприятия",- рассказал заместитель директора ООО "Арзамасский торговый дом" Михаил Сурнин.

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Теги:
АПЗ
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