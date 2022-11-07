Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Скульптуру Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Конкурс на пост главы Нижегородского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
11 ноября 2022 16:25  [196] ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении
11 ноября 2022 16:03  [308] Банк "Открытие" представил концепцию построения ИТ-инфраструктуры на базе компонентов отечественного производства
11 ноября 2022 15:06  [265] Банк "Открытие": 78% жителей ПФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологии
11 ноября 2022 14:40  [266] ВТБ выяснил, кому чаще звонили мошенники в этом году
11 ноября 2022 14:02  [208] Михаил Задорнов: банк и группа "Открытие" вернулись к нормальному "досанкционному" бизнесу
11 ноября 2022 13:44  [188] Нижегородский магазин "Павловская курочка" увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту
11 ноября 2022 13:10  [184] ВТБ: доля переводов через СБП превысит к концу года 80%
11 ноября 2022 12:34  [201] ВТБ запустил трансграничные переводы по номеру карты
11 ноября 2022 11:49  [309] Объем отгруженной промышленной продукции в Нижегородской области в 2022 году составляет более 1,1 трлн рублей
11 ноября 2022 09:51  [329] Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений утверждён в Нижегородской области
Бизнес

ВТБ: доля переводов через СБП превысит к концу года 80%

11 ноября 2022 13:10  [184] Бизнес

По прогнозам ВТБ, к концу 2022 года доля операций через СБП превысит 80% от общего объема переводов розничных клиентов банка. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис-2022".

В ВТБ с начала года доля переводов через Систему быстрых платежей возросла с 50% до 73%. Ежемесячный объем таких транзакций вырос на 70% и в октябре превысил 172 млрд рублей, а их количество – на 60%, до 33 млн штук в месяц. Средний чек переводов по СБП в октябре составил 5 тыс. рублей.  

"Система быстрых платежей стала самым востребованным инструментом для совершения денежных переводов между физлицами благодаря ее доступности и высокой скорости проведения операций. По нашим прогнозам, к концу года ее доля превысит 80% от всех переводов. В условиях санкционных ограничений СБП уже стала для нашей страны одним из важных элементов укрепления технологического суверенитета. Новым этапом ее развития станет возможность проводить трансграничные переводы по номеру телефона. Это позволит мгновенно пополнять счета клиентов в дружественных странах и еще активнее использовать отечественную платежную систему при повседневных расчетах", - прокомментировал Святослав Островский.

ВТБ участвует в тестировании трансграничных переводов через СБП и до конца года планирует провести первые пробные операции. Запуск функционала на клиентов планируется после сертификации решения. Сервис позволит существенно ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно. 

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph