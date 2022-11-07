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Жители Нижегородской области тратят около 51% своих доходов на покупки и оплату ЖКХ

11 ноября 2022 13:57  [224] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижегородской области тратят около 51% своих доходов на покупки и оплату ЖКХ. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на директора Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяну Романчеву.

Согласно информации, Нижний Новгород после появления ТЦ "Седьмое небо" и "Жар-птица" вышел на один из самых высоких уровней среди городов России по обеспеченности торговыми площадями на душу населения. При этом нижегородцы "не считаются достаточно богатыми".

По словам Татьяны Романчевой, сфера торговли сейчас переживает непростые времена. После пандемии коронавируса россияне чаще стали совершать покупки онлайн.

По ее мнению, сегодня ТЦ вынуждены наращивать развлекательную сферу.

"Это тенденция, которая наметилась достаточно давно. Сегодня люди также приходят в торговые центры, чтобы организовать и провести день рождения ребенка; организуют в них семейные развлечения. И в этом случае их шансы на офлайн-покупки, разумеется, повышаются", — отметал специалист.

Ранее сообщалось, что нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета региона более 8,8 млрд рублей НДФЛ.

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