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11 ноября 2022 17:55  [334] Граффити с Героями СССР создали в школе № 129 Нижнего Новгорода
Общество

Граффити с Героями СССР создали в школе № 129 Нижнего Новгорода

11 ноября 2022 17:55  [334] Общество
Фото: Волонтеры Победы

Фото: Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород"

Граффити, посвященные Героям Советского Союза Дмитрию Минееву и Александру Прыгунову, создали в школе №129 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, данный арт-объект стал 80-м по счету в рамках проекта "Социальные граффити" в Нижегородской области.

"Проект направлен на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и популяризацию современных трудовых побед. Конечно, особенно ценно открывать патриотические арт-объекты в школах, потому что подрастающее поколение должно знать и помнить героев, изучать историю Победы. Будем надеяться, что ребята благодаря граффити воодушевятся героическими примерам Дмитрия Михайловича и Александра Васильевича и будут жить с памятью о прошлом во имя будущего", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Арт-объект выполнен известными нижегородским художником Антоном Табатчиковым. В церемонии открытия арт-объекта приняли участие внук и праправнук Дмитрия Михайловича Минеева, ученики и руководство школы, а также "Волонтеры Победы".

"Для нашей семьи это великая честь, что люди продолжают помнить дедушку, его героические подвиги. И очень здорово, что в школах занимаются не просто изучением истории в теории, но и реализуют такие важные патриотические проекты", - поделился Александр Минеев,внук Героя Советского Союза Дмитрия Минеева.

Ранее сообщалось, что граффити с портретом Героя России Александра Коновалова появилось в Сормове.

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Теги:
Волонтеры Школы
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