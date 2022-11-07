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Общество

Поставки предметов экипировки для мобилизованных нижегородцев организованы по поручению Глеба Никитина

12 ноября 2022 16:01  [262] Общество
Фото предоставлено Домом народного единства

Фото предоставлено Домом народного единства

Мобилизованным нижегородцам в соответствии с поручением губернатора Глеба Никитина дополнительно доставляются предметы экипировки, в том числе утепленные сапоги и теплые зимние спальные мешки.

Такую информацию сообщили в действующем на базе Дома народного единства координационном центре по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей.

За последнее время переданы и отправлены свыше 1 000 пар утепленных сапог и более 1 300 утепленных спальных мешков. Работа по доставке утепленных спальных мешков продолжается, для этого координационный центр сформировал резерв.

С начала ноября в составе грузов с разными видами техники, снаряжения, медикаментов и предметов первой необходимости утепленная экипировка отправлена в Кстово, Дзержинск, Мулино, Костромскую, Белгородскую и Ярославскую области.

"Губернатор поставил задачу постоянно быть на связи с мобилизованными и максимально оперативно обеспечивать их потребности. На основе "обратной связи" усовершенствуем наполнение рюкзаков и перечень дополнительного оснащения. Так, в частности, ранее наборы комплектовались легкими спальными мешками, сейчас в связи с изменениями погодных условий при поддержке нижегородского бизнес-сообщества закупаем большие партии теплых вещей", - сообщил руководитель Дома народного единства Константин Исаев.

Он подчеркнул, что комплектация грузов зависит от заявок командиров воинских частей. Поступающие обращения обрабатываются в координационном центре.

Для тех, кто хочет поддержать мобилизованных земляков, на сайте Дома народного единства размещены адреса пунктов приема помощи и реквизиты https://дом-единства.рф/pay/.

Информацию также можно получить по телефону горячей линии центра: 8 (831) 233 33 40.

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Теги:
Армия Глеб Никитин
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