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Общество

Дороги Нижнего Новгорода начали обрабатывать противогололёдными материалами в ночь на 14 ноября

13 ноября 2022 20:43  [191] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Вслед за ураганным ветром и дождями, накрывшими Нижегородскую область накануне, в ночь на понедельник, 14 ноября, синоптики пообещали резкое похолодание с переходом к минусовым температурам. Кроме того, пойдёт снег. В связи с этим в Нижнем Новгороде коммунальные службы начали противогололёдную обработку дорог.

Как сообщил в своих соцсетях глава города Юрий Шалабаев, в обработке дорог планируется задействовать порядка 75 единиц комбинированных дорожных машин.

Согласно информации, первоочерёдно техника выйдет на опасные участки дорог – подъёмы, съезды, мосты, места торможения на остановках общественного транспорта и лестничные сходы.

Кроме того, обработку проведут на крупных магистралях с интенсивным движением, по которым завтра утром нижегородцы и жители соседних городов поедут на работу. Речь идёт, в частности, про Московское, Сормовское, Комсомольское, Анкудиновское шоссе и другие городские дороги.

Ранее сообщалось, что к зиме в Нижнем Новгороде подготовлено 462 специальные коммунальные машины.

Напомним, более 30 деревьев повалил ветер в Нижнем Новгороде c 12 на 13 ноября.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Погода
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