Шесть пешеходов погибли в Нижегородской области с начала осени

НИА "Нижний Новгород"
В ГИБДД Нижегородской области сообщили статистику ДТП с пешеходами с начала осени.
Всего по данным ведомства, с 1 сентября 2022 года под колесами авто пострадали 150 пешеходов. Из них 144 человека получили травмы различной тяжести, еще 6 человек от полученных повреждений скончались.
Как отметили в ГИБДд по региону, только у двух пешеходов были светоотражающие элементы одежды, позволяющие водителю увидеть человека на дороге в темное время суток.
В ведомстве рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду.
Ранее сообщалось, что восемь пешеходов попали под колёса автомобилей на дорогах Нижегородской области за сутки.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+