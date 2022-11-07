Шесть пешеходов погибли в Нижегородской области с начала осени Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

В ГИБДД Нижегородской области сообщили статистику ДТП с пешеходами с начала осени.

Всего по данным ведомства, с 1 сентября 2022 года под колесами авто пострадали 150 пешеходов. Из них 144 человека получили травмы различной тяжести, еще 6 человек от полученных повреждений скончались.

Как отметили в ГИБДд по региону, только у двух пешеходов были светоотражающие элементы одежды, позволяющие водителю увидеть человека на дороге в темное время суток.

В ведомстве рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду.

Ранее сообщалось, что восемь пешеходов попали под колёса автомобилей на дорогах Нижегородской области за сутки.