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Общество

Шпалы, спецодежду и мусор из вагонов будут отправлять на переработку

16 ноября 2022 17:25  [200] Общество

Российский экологический оператор и ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает телеканал "360". Согласно информации, в рамках данного соглашения РЭО организует централизованный сбор отходов у РЖД для последующей передачи надёжным утилизаторам.

Как прокомментировал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в хозяйственной деятельности РЖД образуется много отходов, которые можно отправлять на переработку и затем производить из них новую продукцию для нужд компании. Например, для переработки можно использовать спецодежду сотрудников РЖД, отходы электронного и электрического оборудования, демонтированные деревянные шпалы; отработанные масла; аккумуляторы, различную тару и упаковку, а также отходы, оставленные пассажирами - одноразовую посуду, бутылки и банки, газеты и журналы.

Отмечается, что РЖД уже занимается вовлечением вторсырья, и сотрудничество с РЭО будет направлено на масштабирование этой деятельности. При этом будет проработан механизм организации гарантированных поставок продукции, произведённой с применением вторсырья для нужд РЖД, таких как полимерпесчаные изделия (шпалы, лавки, урны, ограждения и проч); изделия из текстильных отходов (матрацы, шумоизоляционные материалы, обтирочная ветошь, элементы спецодежды и т.д.), изделия из композитов (знаки, опоры и столбы), а также сувенирная продукция.

Напомним, в июне 2022 года Минэкологии Нижегородской области и РЭО подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет способствовать реализации программ нацпроекта "Экология". В частности, исполнить поручение президента РФ к 2030 году достичь 100% обработки ТКО.

Ранее сообщалось, что в России открылась биржа вторсырья - электронная торговая площадка, где можно проводить процедуры покупки-продажи вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации.

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Теги:
Мусор РЖД Экология
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