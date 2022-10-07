Нацпроекты — людям
Беспилотники запретили запускать в Нижегородской области
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
06 ноября 2022 16:12  [2] Мужчина стал жертвой пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода
06 ноября 2022 12:02  [140] Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Гагинском районе
03 ноября 2022 16:48  [287] Бывшего директора нижегородского ЕЦМЗ приговорили 3 годам условно за мошенничество
03 ноября 2022 09:49  [303] Подпольную нарколабораторию обнаружили в Выксунском районе
02 ноября 2022 14:07  [262] Нижегородец предстанет перед судом за незаконную продажу сигарет
02 ноября 2022 10:52  [249] Житель Лукоянова перевел мошенникам 900 тысяч рублей якобы участвуя в поимке злоумышленников
02 ноября 2022 09:46  [341] Грузовая "Газель" сгорела на Московском шоссе утром 2 ноября
01 ноября 2022 09:32  [311] Около 600 грамм марихуаны изъяли в квартире в Нижнем Новгороде
31 октября 2022 09:32  [318] Женщину с наркотиками задержали в Московском районе
30 октября 2022 16:25  [414] Три человека пострадали в ДТП в Лысковском районе
Происшествия

Мужчина стал жертвой пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода

06 ноября 2022 16:12  [2] Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

В результате пожара в садовом домике в Сормовском районе Нижнего Новгорода погиб человек. об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, возгорание в СНТ "Мечта" произошло около часа ночи 6 ноября.

На момент прибытия первых подразделений дом уже был полностью охвачен пламенем. 

В 02.50 пожар был ликвидирован на площади 25 кв. метров. В результате ЧП погиб мужчина 1974 года рождения.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время пожара в частном доме в селе Паново-Леонтьево в Гагинском районе.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph