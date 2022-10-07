Мужчина стал жертвой пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"
В результате пожара в садовом домике в Сормовском районе Нижнего Новгорода погиб человек. об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, возгорание в СНТ "Мечта" произошло около часа ночи 6 ноября.
На момент прибытия первых подразделений дом уже был полностью охвачен пламенем.
В 02.50 пожар был ликвидирован на площади 25 кв. метров. В результате ЧП погиб мужчина 1974 года рождения.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время пожара в частном доме в селе Паново-Леонтьево в Гагинском районе.
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