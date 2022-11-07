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Политика

Видеовопросы принимаются на прямую линию губернатора Глеба Никитина

19 ноября 2022 12:21  [133] Политика
Видеовопросы принимаются на прямую линию губернатора Глеба Никитина

Видеовопросы принимаются на прямую линию губернатора Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Видеовопросы принимаются на прямую линию губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Жители могут направить их через платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе", в разделе "Прямые линии".

К обращению также потребуется прикрепить документы - фото, видео, звук, текст. Для загрузки доступны файлы практически всех форматов (DOC, PDF, JPG, MP3, MOV и многих других).

Авторизоваться на платформе можно, используя подтверждённую учётную запись ЕСИА, быть старше 14 лет и иметь гражданство РФ. К одному обращению можно прикрепить до 10 файлов, размер каждого из них не должен превышать 30 мегабайт.

Обращения через платформу "Госуслуги. Решаем вместе" собирает нижегородский Центр управления регионом (ЦУР).

"На все вопросы в рамках эфира, конечно, ответить будет сложно. Но все обращения, даже те, которые не попадут в трансляцию, специалисты ЦУР обязательно передадут в работу ответственным ведомствам. Информацию о решении проблемы заявители получат по указанным контактам", - заверил руководитель ЦУР Алексей Ушаков.

Напомним, прямая линия губернатора Глеба Никитина состоится 23 ноября. Трансляция начнется в 14.00 в прямом эфире телекомпаний "Нижний Новгород 24", ННТВ, "Волга", "Волга 24", на сайте ИА "Время Н", на платформе "Смотрим.ру", а также в эфире "Радио России Нижний Новгород" на частоте 93,9.

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Теги:
Глеб Никитин Прием граждан
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