Реализация проекта "Чистое небо" продолжится в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Реализация проекта "Чистое небо" продолжится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

Согласно информации, в настоящее время перенос электрических кабелей в кабельную канализацию осуществляется на участке пл. Сенная – ул. Родионова – Казанское шоссе.

Договор на проведение этих работ был заключен в сентябре. Планируется, что перенос кабелей под землю на этом участке завершится в декабре.

Также в настоящее время департамент определяет участки для реализации проекта "Чистое небо" в следующем году.

Напомним, в этом году под землю убираются провода над площадью Сенной, улицей Родионова, Казанским шоссе, а также вдоль парка "Швейцария".

В июне 2021 года пилотными территориями для реализации проекта "Чистое небо" стала 71 улица: историческая часть города, Гребной канал и улица Советская до Московского вокзала.