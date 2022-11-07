Мокрый снег и гололёд прогнозируются в Нижегородской области 22 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Госавтоинспекция Нижегородской области распространила предупреждение для водителей о возможном образовании гололедицы на дорогах в ближайшие сутки.

По информации Гидрометцентра России, 22 ноября на территории Нижегородской области ожидается мокрый снег с дождём, и как следствие - гололёдно-изморозевые отложения. Предупреждение распространяется на период до 23:00 вторника.

В региональной ГИБДД просят водителей выбирать скорость, исходя из дорожных и погодных условий, чтобы максимально контролировать ситуацию на дороге.

Специалисты ведомства предупредили, что при выпадении осадков видимость снижается, асфальт становится скользким, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием. Поэтому важно соблюдать дистанцию на дороге, исключить резкие маневры и торможения, поскольку тормозной путь автомобиля на обледенелой дороге увеличивается более чем в 3 раза.