Мокрый снег и гололёд прогнозируются в Нижегородской области 22 ноября

Госавтоинспекция Нижегородской области распространила предупреждение для водителей о возможном образовании гололедицы на дорогах в ближайшие сутки.
По информации Гидрометцентра России, 22 ноября на территории Нижегородской области ожидается мокрый снег с дождём, и как следствие - гололёдно-изморозевые отложения. Предупреждение распространяется на период до 23:00 вторника.
В региональной ГИБДД просят водителей выбирать скорость, исходя из дорожных и погодных условий, чтобы максимально контролировать ситуацию на дороге.
Специалисты ведомства предупредили, что при выпадении осадков видимость снижается, асфальт становится скользким, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием. Поэтому важно соблюдать дистанцию на дороге, исключить резкие маневры и торможения, поскольку тормозной путь автомобиля на обледенелой дороге увеличивается более чем в 3 раза.Ранее сообщалось, что почти 400 единиц техники и более 900 дорожных рабочих задействованы в устранении последствий снегопада в Нижнем Новгороде.
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