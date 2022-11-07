Череп с трепанацией обнаружили в Городце во время археологических раскопок Общество

Фото: МЦАИ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Череп с трепанацией обнаружили в Городце во время археологических раскопок. Об этом сообщили в Межрегиональном центре археологических исследований.

Согласно информации, череп мужчины 35-45 лет был обнаружен в грунтовом могильнике на селище, расположенном к востоку от внешней стороны крепостного вала древнерусского города Городец. В нем содержались останки 120 человек, живших в конце XIII - начале XIV века.

По словам антрополога Егора Китова, трепанация была сделана в медицинских целях, однако следов заживления нет, что свидетельствует о том, что мужчина умер во время операции или вскоре после нее.

Отмечается, что такие находки носят единичный характер. Так, в 2008 году во время раскопок в Ярославском кремле были найдет 3 черепа с символическими трепанациями. Медицинская операция на территории северо-восточной Руси XIII–XIV веков зафиксирована впервые.

Также на территории раскопок были обнаружены жилые постройки Средневековой Руси, керамика, глиняная посуда, украшения, ножи, монеты и другое.

Исследования проводились на территории будущей школы на 825 мест в Городце.

Ранее сообщалось, что тайное место XV века нашли на улице Шевченко в Нижнем Новгороде.