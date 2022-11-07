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Общество

Более 50 ФАПов в Нижегородской области перешли на резервное электроснабжение из-за обрыва сетей

23 ноября 2022 10:52  [30] Общество

Фото: филиал Нижновэнерго ПАО МРСК Центра и Приволжья

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 50 ФАПов в Нижегородской области перешли на резервное электроснабжение из-за обрыва сетей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, от непогоды пострадало 52 ФАПа и одна участковая больница в Арзамасском районе - обрыв на линиях электропередачи.

В настоящее время электричество в эти медучреждения подается с помощью генераторов.

Отмечается, что все медицинские и учебные учреждения региона работают в штатном режиме.

Также замгубернатора сообщил, что в связи с расчисткой дороги временно закрыт основной въезд в Детскую больницу № 1 со стороны проспекта Гагарина. Проехать можно через въезд со стороны улицы Сурикова. 

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области устраняются аварии на энергосистемах после ледяного дождя.

Накануне на дороги Нижнего Новгорода было выведено максимально количество снегоуборочной техники.

Также Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

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Теги:
больницы Погода
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