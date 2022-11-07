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Общество

Более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники устраняют последствия непогоды в дворах Нижнего Новгорода

23 ноября 2022 11:10  [95] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники в настоящее время устраняют последствия непогоды в дворах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

Согласно информации, всего в течение прошедших суток на улицах работало более 460 единиц техники и более тысячи рабочих. За это время было вывезено почти 8 тысяч кубометров снега и израсходовано более 4 тысяч тонн противогололедных материалов.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Житников, в первую очередь шла обработка городских трасс, улиц и тротуаров, после чего начиналась их очистка. Эта работа продолжается и в настоящее время.

На данный момент ситуация на дорогах Нижнего Новгорода стабилизировалась. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, пробки сейчас составляют 3 балла, утром - 5-6 баллов.

Уборку дворовых территорий проводят более 3 тысяч дворников и почти 200 единиц техники. Работы были завершены к 7 утра, но с этой задачей справились не все домоуправляющие компании. Они будут привлечены к ответственности.

Также в Нижнем Новгороде было зафиксировано падение более 70 деревьев. Сейчас рабочие распиливают стволы и убирают ветки.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал нижегородским пешеходам быть предельно аккуратными на улице.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области устраняются аварии на энергосистемах после ледяного дождя.

Накануне на дороги Нижнего Новгорода было выведено максимально количество снегоуборочной техники.

Также Глеб Никитин поручил нижегородским главам МСУ немедленно реагировать на обращения жителей из-за ледяного дождя.

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Теги:
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