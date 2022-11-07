Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал об основных статьях расходов бюджета РФ на 2023-2025 годы Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал об основных статьях расходов бюджета РФ на 2023-2025 годы. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, Государственная Дума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2023 году и плановый период 2024–2025 годов.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, все поправки по выделению денег были созданы по просьбам россиян и на основе народной программы партии "Единая Россия".

Так, в 2023 году соцвыплаты и материнский капитал будут проиндексированы на 12%. Также будет повышен минимальный размер оплаты труда, пенсии и прожиточный минимум.

Таким образом, за первого ребенка семьи получат 590 тысяч рублей. Если родители не получили деньги за первого ребенка, то им будет выплачено по 780 тысяч рублей.

На организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования будет направлено 2,5 млрд рублей, 1,4 млрд рублей - на обучение старшеклассников программированию, 450 млн рублей - на финансирование программы развития молодёжного предпринимательства, 250 млн рублей - на обучение рабочим специальностям участников студотрядов.

Также Никита Чаплин отметил, что важной задачей является сельское хозяйство, на развитие которого в 2023 году будет выделено 58 млрд рублей.

По словам депутата, эти средства будут направлены на комплексное развитие сельских территорий, работы по мелиорации сельскохозяйственных земель, поддержку научно-технических проектов в агропромышленном комплексе и обеспечение связью и интернетом отдаленных территорий.

Напомним, что доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году заложены в объеме 49 млрд рублей.

Доходы же бюджета Нижегородской области сформированы в объеме почти 240 млрд рублей.