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Коллекция одежды и аксессуаров "Вместе за Нижний" поступила в продажу. Об этом сообщила директор АНО "Центр 800" Софья Юдина.
По ее словам, единая форма спортивных клубов города набирает популярность и новая коллекция станет отличным сувениров для гостей Нижнего Новгорода.
В дизайне коллекции используются архитектурные и культурные символы города. Также в продаже доступны сменные патчи на липучке с логотипами спортивных клубов Нижнего Новгорода.
Информацию о том, как и где приобрести коллекцию можно найти на сайте "Нижний 800".
Напомним, спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний".
Также "Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний".
К акции присоединилась и нижегородская телебашня.
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