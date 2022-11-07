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Общество

Коллекция одежды и аксессуаров "Вместе за Нижний" поступила в продажу

25 ноября 2022 12:53  [80] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коллекция одежды и аксессуаров "Вместе за Нижний" поступила в продажу. Об этом сообщила директор АНО "Центр 800" Софья Юдина.

По ее словам, единая форма спортивных клубов города набирает популярность и новая коллекция станет отличным сувениров для гостей Нижнего Новгорода.

В дизайне коллекции используются архитектурные и культурные символы города. Также в продаже доступны сменные патчи на липучке с логотипами спортивных клубов Нижнего Новгорода.

Информацию о том, как и где приобрести коллекцию можно найти на сайте "Нижний 800".

Напомним, спортивные клубы Нижнего Новгорода в ноябре сыграют свои матчи в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний".

Также "Ситикард" выпустил транспортные карты в стилистике "Вместе за Нижний".

К акции присоединилась и нижегородская телебашня.

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Теги:
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