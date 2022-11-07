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Общество

Еще три парковки в районе площади Горького в Нижнем Новгороде станут платными с 28 ноября

25 ноября 2022 14:17  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще три парковки в районе площади Горького в Нижнем Новгороде станут платными с 28 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, штрафы за неоплаченную парковку начнут взимать у дома №63 на улице Большой Покровской, на площади Горького напротив дома №3 по улице Звездинка и на улице Студеной от улицы Звездинка до переулка Холодный.

Ранее штрафы за неоплату парковки начали взимать на площади Горького, улице Костина, улице Горького, ул. Маслякова и ул. Новая.

Всего в Нижнем Новгороде штрафы за неуплату парковки взимают на 8 зонах. Также парковку необходимо оплачивать на Нижне-Волжской набережной, улице Рождественской.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Парковки
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