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Лучшие смартфоны осени

25 ноября 2022 16:19  [23]

С каждым годом появляется все больше смартфонов. Покупатели выбирают различные модели и остаются довольны выбором. В этом году на рынке появилось немало мобильных телефонов, которые стали мощнее и могут похвастаться хорошей камерой. Эксперты сайта mygadget.ru помогали в подготовке данной статьи. Они назвали смарты осени 2022 обзор ТОП 50 и благодаря экспертному мнению можно подобрать подходящий вариант мобильного телефона, который прослужит ни один год.

Смартфоны, которые действительно заслуживают внимания

Каждый мобильный телефон имеет свои преимущества и недостатки. Мы не будем перечислять все современные гаджеты и назовем те модели, которые можно купить и не переживать, что в процессе эксплуатации могут возникнуть какие-то проблемы.

  1. Samsung Galaxy Z Flip3

Кто-то может сказать, что данная модель не такая хорошая, как может показаться. Но с этим можно поспорить, потому что производители сумели переосмыслить старую модель. Помните старую раскладушку, которая была популярна в 00-х? Вот это аналог, только новый.

Z Flip3 – новинка, которая произвела настоящий фурор. Модель компактная и помещается в карман. Не стоит думать, что раскладушка быстро сломается. Разработчики продумали все до мелочей и создали качественный смартфон, который не боится даже воды.

Внутренний экран прочный. Что касается складного механизма, то и тут проблем не возникает.

  1. Xiaomi Poco M4 Pro

Xiaomi – компания-производитель, которая выпускает качественные смартфоны. Новинки выходят с завидной регулярностью, и покупатели смогут выбрать подходящий вариант, который будет на 100% отвечать всем заявленным требованиям.

Xiaomi Poco можно покупать и не переживать, что в процессе эксплуатации могут возникнуть какие-то проблемы. Дизайнеры продумали все до мелочей и создали модель, которая смотрится шикарно.

  1. Apple iPhone 13

Apple создает качественные смартфоны, которые пользуются бешеной популярностью во всем мире. Уже не первый год гаджет в тренде и не собирается сдавать своих позиций.

В продаже можно найти смартфоны разных цветов. Инженеры продумали защиту и даже если гаджет упадет в воду, то с ним ничего не случится, и он не перестанет работать.

  1. Xiaomi POCO F3

Модель, которая считается универсальной. Гаджет способен выполнять сразу несколько функций. Он идеально подходит для игр, а также позволяет делать красивые снимки. Функций огромное количество и гаджет отлично справляется с возложенными обязанностями.

Отдельного внимания заслуживают камеры. Они позволяют снимать качественные фотографии и записывать видео, которые хорошо передают динамику изображения.

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