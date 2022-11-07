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Фуникулёр Нижегородского кремля запустят при наступлении весеннего тепла

27 ноября 2022 17:25  [116] Общество
Фуникулёр Нижегородского кремля планируется запустить весной при наступлении тёплой погоды

Фуникулёр Нижегородского кремля планируется запустить весной при наступлении тёплой погоды

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов 

Фуникулёр Нижегородского кремля планируется запустить весной при наступлении тёплой погоды. Об это сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на АНО "Центр 800".

Отмечается, что уже завершены работы по проектированию, укреплению склонов и закупили нужное оборудование. К концу декабря должны обустроить нижнюю станцию, тоннель и смонтировать конструкции.

Как сообщалось ранее, длина рельсового пути составит 134 метра, а перепад высот между станциями составит 61 метр. Тоннельная часть трассы будет составлять 68 метров шириной проезда 6,4 метра. Вместимость вагона рассчитана до 40 человек. 

Элеватор будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд. Планируется, что он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час.

Ранее сообщалось, что фуникулер в Нижегородском кремле планируется достроить в декабре 2022 года. Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство фуникулера в кремле в декабре 2021 года.

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Теги:
фуникулер
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