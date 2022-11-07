Понтонный мост Павлово-Тумботино убрали из-за ледостава Общество

Фото: администрация Павловского округа

Понтонный мост Павлово-Тумботино демонтирован из-за начала ледостава на реке Ока. Об этом сообщили в администрации Павловского муниципального округа.

Согласно информации, в настоящее время для жителей по данному маршруту организована паромная переправа. Расписание работы парома указано на странице администрации ВКонтакте и на сайте администрации admpavlovo.ru.

Ранее сообщалось, что понтонный мост Павлово– Тумботино через Оку заработал в зимнем режиме.