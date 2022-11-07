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Бизнес

ВТБ в Нижегородской области нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 17%

29 ноября 2022 10:24  [97] Бизнес

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года ВТБ в Нижегородской области кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса вырос на 17% и превысил на 1 октября 30,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств в сегменте СМБ на отчетную дату составил 35 млрд, увеличившись с начала года на 34%.   

Треть кредитного портфеля компаний среднего и малого бизнеса - 10,8 млрд рублей -  приходится на предприятия жилищного и коммерческого строительства.   Активный рост показали предприятия торговли, портфель которых вырос за 9 месяцев более чем на 70%, до 6,5 млрд рублей.  Вдвое, до 2,6 млрд рублей, увеличился портфель кредитов предприятий транспортной сферы и инфраструктурного строительства. 

Гарантийный портфель СМБ на 1 октября составил 3,8 млрд рублей, показав прирост с начала года на 17%.  

Портфель привлеченных средств клиентов малого и среднего бизнеса, увеличился за 9 месяцев почти на треть, до 35 млрд рублей. 

"В новых экономических условиях одним из ключевых направлений нашей работы является предоставление бизнесу региона льготного финансирования в рамках различных программ государственной поддержки. Портфель таких кредитов по итогам трех кварталов достиг 9,7 млрд рублей, что составляет четверть от общего объёма портфеля СМБ. Самыми востребованными у нижегородских предпринимателей остаются программа поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли Минпромторга "393" и программа Минэкономразвития "1764", которая направлена на поддержку средних и малых предприятий. По ним с начала 2022 года компаниям региона было предоставлено более 7,2 млрд рублей", - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев. 

В отчетном периоде ВТБ разработал и запустил для клиентов данного сегмента целый ряд инструментов, позволяющих в кратчайшие сроки перенастроить бизнес и снизить расходы на издержки. Среди них - сервис приема оплаты по QR-кодам, бизнес-карты "Мир", обновленная линейка расчетно-кассового обслуживания, небанковские бизнес-сервисы "Юрист 24", "Конструктор документов", "Цифровая бухгалтерия". 

По словам Всеволода Евстигнеева, это способствовало росту клиентской базы СМБ, которая с начала года увеличилась на 13%. На сегодняшний день число нижегородских предпринимателей, выбравших ВТБ в качестве своего обслуживающего банка, достигло 17,5 тысяч. 

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Теги:
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