Мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода при покупке новогодней ёлки в сети Интернет Происшествия

Мошенники обманули жительницу Нижнего Новгорода при покупке новогодней ёлки в сети Интернет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области, нижегородка вышла на связь с продавцом искусственной ёлки. Уточнив необходимые детали, женщина по указанию собеседника перевела предоплату за товар в сумме 14,2 тыс.рублей.

Когда со счета потерпевшей средства были списаны, то продавец перестал выходить на связь, а объявление оказалось удалено.

Нижегородка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По факту совершенного преступления возбудили дело, злоумышленника ищут.

В полиции снова напоминают нижегородцам о бдительности при осуществлении покупок в сети Интернет. Не следует переводить всю сумму сразу малознакомым людям, необходимо также проверять торговую площадку, контактные данные продавца.

Ранее сообщалось, что жительница Пильны лишилась 350 тысяч рублей после звонка лжесотрудника банка.