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Почти 120 млн рублей выделено на нанесение дорожной разметки в Нижнем Новгороде в 2023 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, разметка будет наноситься как краской, так и термопластиком. Ее нанесение оценено в 118 млн рублей.
Работы будут проводиться в 3 этапа, все они начнутся 15 апреля и продлятся до 30 июня, 31 октября и 31 августа.
Гарантия на разметку, нанесенную краской, составляет не менее 3 месяцев, а термопластиком - не менее 12 месяцев.
Подрядчик на проведение работ будет определен 9 декабря.
Ранее сообщалось, что более 200 тысяч кв.м разметки нанесли на дорогах в Нижнем Новгороде в этом году, а термопластиковая разметка появилась на 17 улицах города.
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