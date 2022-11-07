Почти 120 млн рублей выделено на нанесение дорожной разметки в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 120 млн рублей выделено на нанесение дорожной разметки в Нижнем Новгороде в 2023 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, разметка будет наноситься как краской, так и термопластиком. Ее нанесение оценено в 118 млн рублей.

Работы будут проводиться в 3 этапа, все они начнутся 15 апреля и продлятся до 30 июня, 31 октября и 31 августа.

Гарантия на разметку, нанесенную краской, составляет не менее 3 месяцев, а термопластиком - не менее 12 месяцев.

Подрядчик на проведение работ будет определен 9 декабря.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч кв.м разметки нанесли на дорогах в Нижнем Новгороде в этом году, а термопластиковая разметка появилась на 17 улицах города.