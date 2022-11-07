Собственнику особняка Каменской в Нижнем Новгороде возместят более 7,4 млн на реставрацию здания Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Собственнику особняка Каменской в Нижнем Новгороде возместят более 7,4 млн на реставрацию здания. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель УГООКН Нижегородской области Григорий Меламед.

Согласно информации, здание было построено в 1912-1913 годах. Оно находится на Верхне-Волжской набережной, дом 11.

30 ноября было принято решение о возмещении части затрат работы по сохранению ОКН федерального значения "Особняк Каменской". Средства из областного бюджета будут выделены собственнику дома - Феликсу Верховодову.

В 2021 году в особняке были проведены работы по сохранению ОКН на сумму более 10,6 млн рублей. Собственнику будет возмещено 70% от этой суммы - более 7,4 млн рублей.



Напомним, особняк Каменской был выставлен на продажу в 2013 году. Здание было куплено на тот момент депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Феликсом Верховодовым за 111 млн 651 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что усадьбу Гусевых отреставрировали в Нижнем Новгороде.