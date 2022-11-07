Общественные обсуждения благоустройства сквера у Зачатьевской башни и площади Благовещенской пройдут 6 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественные обсуждения благоустройства сквера у Зачатьевской башни Нижегородского кремля и площади Благовещенской пройдут 6 декабря. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информация, обсуждения начнутся в 18:30 в актовом зале районной администрации на улице Пискунова,1.

Нижегородцы смогут внести свои предложения по развитию территорий, которые будут учтены при разработке проектов благоустройства.

Напомним, что более более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.