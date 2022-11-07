Жильцов многоквартирного дома на проспекте Ленина эвакуировали из-за пожара

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Жильцов многоквартирного дома на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара вечером 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило в 20:20. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали из многоквартирного дома 20 человек, среди которых трое детей.
Кроме того, из горевшей квартиры был спасён мужчина. В результате пожара выгорела комната на площади 8 кв.м. На месте ЧП работали 24 сотрудника МЧС и 6 спецмашин.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, что труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе.
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