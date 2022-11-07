Нацпроекты — людям
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Что делать при ангине?

04 декабря 2022 14:01  [1]

В сезон простудных заболеваний ангина становится одним из главных врагов детей и взрослых. Ее главными симптомами выступают боль в горле, повышенная температура тела. Данная болезнь требует своевременного начала лечения. Это позволит избежать возможных осложнений. Поэтому многие пациенты задаются вопросом, как вылечить ангину грамотно, быстро и качественно в домашних условиях. В любом случае сначала следует посетить врача или вызвать его на дом. Он сможет определить форму и стадию заболевания, риск осложнения недуга. Если не обратиться к специалисту, болезнь может развиться в более сложные проблемы – бронхит, отек гортани, отит, пневмония или тонзиллит.

Антибиотики при ангине

Нередко пациентам при ангине назначают антибиотики, которые действуют быстро и эффективно. Они обладают антибактериальными свойствами. Однако принимать их можно только после определения возбудителя, стадии и формы недуга. При подборе лекарств учитываются возрастная категория, общее состояние здоровья, наличие аллергических реакций. Антибиотики помогут восстановить микрофлору и нейтрализовать симптоматику болезни.

Наиболее популярными препаратами в такой ситуации выступают

  • пенициллиновые – одновременно уничтожают несколько возбудителей болезни, отличаются минимальными противопоказаниями;
  • цефалоспориновые – эффективно нейтрализуют бактерии, провоцирующие развитие недуга. Обычно назначают пациентам, которым пенициллин не приносит должного результата;
  • тетрациклиновые – характеризуются широким перечнем действия, включая восстановление микрофлоры и возможность лечения ангины с осложнениями;
  • микролиды – нетоксичные средства, которые назначают взрослым и детям с целью борьбы с разными типами бактерий.

Принимать подобные медикаменты можно только по рецепту врача. В противном случае они могут ухудшить состояние. Специалист индивидуально подберет оптимальное лекарство и его дозировку.

Противовирусные средства и антисептики

Если вас интересует вопрос, как быстро вылечить ангину, обратите внимание на противовирусные средства и антисептические препараты. Особенно часто такая терапия используется для пациентов с вирусными поражениями горла. Также она эффективна в ситуации, когда заболевание взаимосвязано с энтеровирусами или аденоидами.

Такие препараты помогают уменьшить воспаление, уничтожить микробы, очистить слизистую оболочку. Есть возможность подбора антисептиков в удобном формате. Например, спреи имеют удобный дозатор и обеспечивают комплексное лечение. Таблетки сохраняют свое действие в течение 3-6 часов после приема, Средства для полоскания горла позволят снять отек, избавиться от кашля, першения и покраснения.

Народные рецепты при ангине

Среди народных средств для лечения ангины наиболее эффективным и популярным способом выступает полоскание горла настойкой шалфея. Дополнительно многие пациенты употребляют прополис в виде небольших кусочков, медленно разжевывая их. Актуальными помощниками тут становятся также травяные чаи и настойки, горчица, мед. Однако рекомендуется сразу обращаться к врачу, поскольку самолечение не всегда становится эффективной методикой. В некоторых случаях обязательно использовать медицинские препараты.

*На правах рекламы. Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph