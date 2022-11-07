Что делать при ангине?

В сезон простудных заболеваний ангина становится одним из главных врагов детей и взрослых. Ее главными симптомами выступают боль в горле, повышенная температура тела. Данная болезнь требует своевременного начала лечения. Это позволит избежать возможных осложнений. Поэтому многие пациенты задаются вопросом, как вылечить ангину грамотно, быстро и качественно в домашних условиях. В любом случае сначала следует посетить врача или вызвать его на дом. Он сможет определить форму и стадию заболевания, риск осложнения недуга. Если не обратиться к специалисту, болезнь может развиться в более сложные проблемы – бронхит, отек гортани, отит, пневмония или тонзиллит.

Антибиотики при ангине

Нередко пациентам при ангине назначают антибиотики, которые действуют быстро и эффективно. Они обладают антибактериальными свойствами. Однако принимать их можно только после определения возбудителя, стадии и формы недуга. При подборе лекарств учитываются возрастная категория, общее состояние здоровья, наличие аллергических реакций. Антибиотики помогут восстановить микрофлору и нейтрализовать симптоматику болезни.

Наиболее популярными препаратами в такой ситуации выступают

пенициллиновые – одновременно уничтожают несколько возбудителей болезни, отличаются минимальными противопоказаниями;

цефалоспориновые – эффективно нейтрализуют бактерии, провоцирующие развитие недуга. Обычно назначают пациентам, которым пенициллин не приносит должного результата;

тетрациклиновые – характеризуются широким перечнем действия, включая восстановление микрофлоры и возможность лечения ангины с осложнениями;

микролиды – нетоксичные средства, которые назначают взрослым и детям с целью борьбы с разными типами бактерий.

Принимать подобные медикаменты можно только по рецепту врача. В противном случае они могут ухудшить состояние. Специалист индивидуально подберет оптимальное лекарство и его дозировку.

Противовирусные средства и антисептики

Если вас интересует вопрос, как быстро вылечить ангину, обратите внимание на противовирусные средства и антисептические препараты. Особенно часто такая терапия используется для пациентов с вирусными поражениями горла. Также она эффективна в ситуации, когда заболевание взаимосвязано с энтеровирусами или аденоидами.

Такие препараты помогают уменьшить воспаление, уничтожить микробы, очистить слизистую оболочку. Есть возможность подбора антисептиков в удобном формате. Например, спреи имеют удобный дозатор и обеспечивают комплексное лечение. Таблетки сохраняют свое действие в течение 3-6 часов после приема, Средства для полоскания горла позволят снять отек, избавиться от кашля, першения и покраснения.

Народные рецепты при ангине

Среди народных средств для лечения ангины наиболее эффективным и популярным способом выступает полоскание горла настойкой шалфея. Дополнительно многие пациенты употребляют прополис в виде небольших кусочков, медленно разжевывая их. Актуальными помощниками тут становятся также травяные чаи и настойки, горчица, мед. Однако рекомендуется сразу обращаться к врачу, поскольку самолечение не всегда становится эффективной методикой. В некоторых случаях обязательно использовать медицинские препараты.

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