Участок улицы Большой Печерской перекроют в ночь на 9 декабря из-за строительства метро Общество

Участок улицы Большой Печерской перекроют в ночь на 9 декабря из-за работ в рамках строительства метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, для транспорта с 00:01 до 05:00 9 декабря будет закрыт участок улицы Большой Печерской - от площади Сенной до улицы Ковровской.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что проект котлована для станции метро "площадь Сенная" в Нижнем Новгорода прошел госэкспертизу.

Основной этап строительно-монтажных работ начнется в текущем месяце.