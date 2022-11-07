Участок улицы Большой Печерской перекроют в ночь на 9 декабря из-за строительства метро

Участок улицы Большой Печерской перекроют в ночь на 9 декабря из-за работ в рамках строительства метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, для транспорта с 00:01 до 05:00 9 декабря будет закрыт участок улицы Большой Печерской - от площади Сенной до улицы Ковровской.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что проект котлована для станции метро "площадь Сенная" в Нижнем Новгорода прошел госэкспертизу.
Основной этап строительно-монтажных работ начнется в текущем месяце.
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