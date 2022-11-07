Николай Сатаев: "Работа Ассоциации многодетных семей Нижнего Новгорода помогает решать важные социальные задачи" Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев принял участие в торжественном мероприятии в Театре юного зрителя, посвященном 30-летию Ассоциации многодетных семей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

В мероприятии также приняли участие депутаты городской Думы Татьяна Скоробогатова, Инна Ванькина, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина, министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, представители Совета молодых депутатов Нижегородской области, члены Ассоциации.

Николай Сатаев вручил активистам Ассоциации многодетных семей Благодарственные письма за добросовестный труд по воспитанию детей, большой личный вклад в укрепление института семьи, пропаганду и сохранение традиционных ценностей.

"Работа, которую проводит Ассоциация многодетных семей Нижнего Новгорода, помогает решать важные социальные задачи. Это помощь в трудных жизненных ситуациях, защита интересов в решении важнейших вопросов. Также делается все для организации интересных мероприятий для мам и их детей. Это различные тематические экскурсии и мастер-классы, посещение театров и кинотеатров и многое другое. Значение этой работы невозможно переоценить. Задача власти – помогать таким организациям, что мы делали и будем делать впредь. Активистам Ассоциации желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать творческий поиск и двигаться вперед", - отметил Николай Сатаев.

"Дети – это, конечно, большое счастье, но и огромный труд и ответственность. Мы тесно сотрудничаем с нашей городской Ассоциацией, которая стала оплотом и центром общественной жизни для многодетных семей. За эти 30 лет организация сделала много важных и нужных дел для укрепления статуса и авторитета многодетной семьи, сохранения наших главных ценностей. Многие семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, находят здесь поддержку. Мы вместе обсуждаем проблемы, инициативы, которые исходят от семей, прорабатываем и поддерживаем их. Очень приятно и радостно, что с каждым годом в нашем регионе количество многодетных семей растет. Важно, что сегодня расширяются меры социальной поддержки, реализуются различные программы. Наша задача заключается в том, чтобы многодетные семьи и те, кто планирует еще стать такими, чувствовали себя благополучно, были уверены за будущее своих детей", - сказала Татьяна Скоробогатова.

"В Нижегородской области все больше семей, где рождаются вторые, третьи и последующие дети. Сейчас у нас каждый четвертый ребенок рождается в многодетной семье. Также хочется отметить, что снижается количество разводов и растет число зарегистрированных браков. Значит, наша семейная политика дает свои результаты. Отмечу, что многие решения по поддержке семьи и детей, которые принимало Законодательное Собрание, мы вырабатывали вместе с многодетными родителями, по их инициативе и при их непосредственном участии. Мы всегда рады выслушать предложения многодетных семьей о том, что еще нужно сделать для поддержки семьи и детей", - отметила Ольга Щетинина.

"За время работы Ассоциации мы стали не просто коллегами, а по-настоящему родными людьми. Многодетные мамы приходят к нам с самыми насущными вопросами, и мы по мере наших возможностей стараемся им помогать. Наша дружба и взаимовыручка – залог успешной работы", - сказала председатель Ассоциации многодетных семей Ленинского района Нижнего Новгорода Ирина Александрова.