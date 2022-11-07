Нацпроекты — людям
Высшая школа искусств и дизайна откроется в ННГУ
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 ноября 2022 18:54  [59] "Горьковская ярмарка" вновь пройдет на площади Горького с 23 декабря по 8 января
29 ноября 2022 18:37  [79] Зимняя площадка "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" откроется 29 декабря
28 ноября 2022 16:55  [217] Театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде станет ежегодным
25 ноября 2022 17:57  [377] Киновселенные с собственными героями будут созданы в России
24 ноября 2022 13:23  [224] Этнографический каталог Нижегородского Поволжья презентовали в НГХМ
23 ноября 2022 14:03  [638] Новая шестичасовая экскурсия по Кремлю и городу появилась в Нижнем Новгороде
21 ноября 2022 17:43  [429] Музейный комплекс "Усадьба Худякова" отремонтировали в Балахне
21 ноября 2022 17:25  [323] Победительница проекта "Умное кино" сняла документальный фильм "Транссиб. Едем дальше"
21 ноября 2022 10:15  [447] Международная хоровая ассамблея пройдёт в Нижнем Новгороде 24-27 ноября
19 ноября 2022 18:56  [655] Лауреатами Национальной премии Russian Event Awards стали 13 нижегородских проектов
Культура и отдых

"Горьковская ярмарка" вновь пройдет на площади Горького с 23 декабря по 8 января

29 ноября 2022 18:54  [59] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Горьковская ярмарка" вновь пройдет на площади Горького с 23 декабря по 8 января. Об этом на пресс-конференции 29 ноября рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

По его словам, при принятии решения о переносе фестиваля с площади Минина учитывались и ограничения в связи со строительством метро.

"И так городу непросто, когда метро копают. Если перекрыть еще и площадь Минина на полтора месяца, то это было бы издевательством", - сказал Олег Беркович.

Сейчас на площади Горького уже установлена новогодняя ель. Также на площади появятся торговые домики, где будут представлены подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое от нижегородских мастеров.

Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также резиденция Деда Мороза.

Также на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы состоятся сольные выступления музыкантов, а "Заповедные кварталы" подготовили специальную программу к Новому году.

Кроме того, в рамках Губернаторской ёлки нижегородцы смогут увидеть ледовый мюзикл "Аленький цветочек", а 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" откроется зимняя площадка "Спорт Порт".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph