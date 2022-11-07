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"Горьковская ярмарка" вновь пройдет на площади Горького с 23 декабря по 8 января. Об этом на пресс-конференции 29 ноября рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.
По его словам, при принятии решения о переносе фестиваля с площади Минина учитывались и ограничения в связи со строительством метро.
"И так городу непросто, когда метро копают. Если перекрыть еще и площадь Минина на полтора месяца, то это было бы издевательством", - сказал Олег Беркович.
Сейчас на площади Горького уже установлена новогодняя ель. Также на площади появятся торговые домики, где будут представлены подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое от нижегородских мастеров.
Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также резиденция Деда Мороза.
Также на улицах Нижнего Новгорода в новогодние каникулы состоятся сольные выступления музыкантов, а "Заповедные кварталы" подготовили специальную программу к Новому году.
Кроме того, в рамках Губернаторской ёлки нижегородцы смогут увидеть ледовый мюзикл "Аленький цветочек", а 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" откроется зимняя площадка "Спорт Порт".
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