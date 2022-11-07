Здоровье по-современному: о сервисе "Сбер.Здоровье"

Маркерной характеристикой современного общества является цифровизация, выражающая среди прочего и в том, что всё больше и больше направлений профессиональной деятельности переводятся в онлайн-сферу. Не является исключением и медицина. Врачи и другие специалисты, связанные с медициной, к декабрю 202 года получили комплексный арсенал методов, позволяющих оказывать услуги пациентам дистанционно. Важным "кирпичиком" этого вектора стал созданный в 2012 голу сервис DocDoc.

О сервисе

Сервис DocDoc, ныне оказывающий услуги под брендом "Сбер.Здоровье", был создан в 2012 году в Москве, однако уже вскоре география его деятельности включала также и другие регионы Российской Федерации. В том числе заработал онлайн-филиал DocDoc Нижний Новгород.

Суть системы проста – она выступает агрегатором частных клиник в конкретном регионе, обеспечивая и поставщиков услуг, и клиентов необходимым функционалом для осуществления эффективной коммуникации. Так, на сайте для клиентов реализованы фильтры, по которым он может выбрать подходящего специалиста и записаться к нему. Эти фильтры включают следующие показатели.

Время работы специалиста.

Возможность выезда на дом.

Симптомы.

Поставленный диагноз (если имеется) и другие.

Записаться на приём можно онлайн. Также можно записаться на дистанционную консультацию в случае, если срочное вмешательство не требуется.

Устройство системы

Сотрудничество с системой "Сбер.Здоровье" доступно как физическим, так и юридическим лицам. Во втором случае предприниматель, оказывающий медицинские услуги, должен внести данные о своих сотрудниках в систему и обучить их для оказания дистанционных услуг.

Также в 2017 году группой компаний "Сбер" был реализован проект по развитию искусственного интеллекта в области медицины. Суть его сводилась к тому, что диагноз пациентам (по предварительному согласию) ставил робот. Точность диагноза, поставленного искусственным интеллектом, составляет от 75% до 95%. Точность напрямую зависит от перечня указанных клиентом симптомов.

Пока что система "Сбер.Здоровье" объединяет на единой цифровой платформе только платные частные клиники. Все они перед подключением проходят аттестацию.

Показатели деятельности

К 2022 году проект заработал во всех крупных городах России, заметно упростив жизнь простых горожан. Общее количество подключенных к системе клиник в России – 4.000 единиц.

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