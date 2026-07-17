Риелтор Макарова назвала главные ошибки при продаже жилья Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Макарова в разговоре с НИА «Нижний Новгород» рассказала о типичных просчётах, которые совершают собственники при продаже жилья.

По её словам, первая и самая серьёзная ошибка — юридическая небрежность. Продавцы выставляют квартиру на рынок, не подготовив документы, рассчитывая быстро выйти на сделку.

«В каждом деле должен быть профессионал. Стоматолог лечит зубы, юрист занимается судами, а риелторы — недвижимостью. Сделку нужно готовить. Необходимо заранее получить все выписки, справки, урегулировать вопросы с задолженностями, если они есть, ипотекой, обременениями. Из‑за этого сделки часто срываются», — отметила Макарова.

Еще одна распространенная проблема — трудности с показами. По словам Макаровой, именно на этом этапе многие продавцы теряют потенциальных покупателей.

«Пока квартира находится в продаже, показы — это ключевой этап. Но на практике мы часто сталкиваемся с тем, что продавцы не готовы оперативно показывать жильё: сегодня неудобно, завтра отпуск, послезавтра ещё какие‑то обстоятельства. А если квартиру не показывать, её невозможно продать», — объяснила она.

По ее словам, из‑за постоянных переносов квартира быстро теряет интерес со стороны покупателей и фактически становится неликвидной.

Эксперт подчеркнула, что жильё должно быть подготовлено к показу: убраны личные вещи, наведён порядок, создана нейтральная и уютная атмосфера, чтобы покупателю было легче «примерить» квартиру на себя.

Отдельно Елена Макарова остановилась на теме ремонта. По ее словам, бывает, что когда люди живут в квартире, делают качественный ремонт для себя, устанавливают дорогую технику, мебель и потом, когда решают продавать, рассчитывают, что всё это окупится. Однако рынок работает иначе.

«Такие объекты действительно выглядят привлекательнее и, как правило, продаются быстрее конкурентов. Но в большинстве случаев цена остаётся в рамках рыночной. Максимум возможна небольшая надбавка, потому что входит мебель», — сказала риелтор.

Она отметила, что есть собственники, которые делают так называемый «дешёвый флиппинг» — быстрый и недорогой косметический ремонт перед продажей. Внешне всё выглядит аккуратно и красиво, но если там протекают трубы или крыша, это все-равно будет видно на показах.

По оценке эксперта, в большинстве случаев перед продажей нет необходимости делать серьёзный ремонт. Достаточно привести квартиру в аккуратное состояние: провести генеральную уборку, убрать лишние вещи, освободить пространство и свет. Если состояние требует ремонта, можно ограничиться лёгкой косметикой — подкрасить стены и потолок, подклеить обои, обновить затирку, заменить сломанную фурнитуру, устранить мелкие дефекты. Такие меры делают жильё более опрятным, но не требуют значительных вложений.

«Если жильё продаётся без ремонта, мы об этом прямо указывает в объявлении. Естественно, оно будут чуть дешевле, но не значит, что квартира существенно потеряет в стоимости. Наша практика показывает, что серьёзные вложения в ремонт перед продажей сильно на цену не влияют», — резюмирует она.

Большое значение для продажи жилья имеют фотографии и текст в объявлениях. Часто в объявлениях можно увидеть неудачные кадры — например, снимок одного угла комнаты или фрагмента мебели, по которым невозможно составить представление о квартире в целом. Такие объекты покупатели зачастую просто не рассматривают.

Чтобы объявление работало эффективно, фотографии нужно делать при дневном свете, когда помещение хорошо просматривается, и показывать квартиру с разных ракурсов, чтобы у потенциального покупателя сложилась полная и объективная картина.

Описывая свою квартиру многие владельцы ограничиваются краткими текстами, что тоже не добавляет привлекательности объявлению. Хотя, как признает риелтор, все чаще продавцы используют возможности искусственного интеллекта, что позволяет делать информацию об объекте более развёрнутой и понятной для потенциального покупателя.

Ещё один момент, на который обратила внимание Макарова, — завышенная цена.

«Конечно, завышать цену на старте — это ошибка. Но на практике встречаются достаточно упрямые продавцы, которые настаивают на своей сумме, даже когда им объясняют, что рынок диктует совершенно другие условия», — отмечает риелтор.

По ее словам, иногда такой подход срабатывает — просто нужно больше времени. Всё зависит от мотивации: готов ли человек ждать полгода или год ради своей цены

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