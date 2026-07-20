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Общество

Минэнерго поддержало строительство АЭС в Нижегородской области

20 июля 2026 12:07 Общество
Минэнерго поддержало строительство АЭС в Нижегородской области

Фото: сгенерировано нейросетью

Минэнерго России поддержало включение проекта строительства атомной электростанции в Нижегородской области в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале.

По его словам, регион добивается строительства АЭС, однако реализация такого проекта займет продолжительное время. Предварительно ввод станции возможен в конце 2030-х — начале 2040-х годов.

Губернатор отметил, что уже на этапе строительства АЭС станет «драйвером для экономики региона», а после запуска позволит вывести энергетический комплекс области на новый уровень и создаст дополнительные возможности для развития.

Кроме того, Никитин назвал ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого века. По его мнению, современные атомные станции соответствуют принципиально иному уровню требований безопасности, а региону необходимо развивать атомную энергетику.

«Приложим все усилия, чтобы с лихвой исправить эту ошибку. Уверен, атомной энергетике в Нижегородской области — быть!» — заключил губернатор.

В 2025 году на заседании в Заксобрании прозвучало, что нижегородские власти прорабатывают вопрос создания атомной электростанции в регионе. Под нее рассматривают три площадки — рядом с Выксой, Красными Баками и Сокольским округом.

Сообщалось также, что согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, до 2042 года в стране планируется ввести в эксплуатацию 38 новых энергоблоков общей мощностью около 30 ГВт — это превышает текущую установленную мощность всей отрасли.

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Теги:
АЭС Глеб Никитин Росатом
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