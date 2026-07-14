Как теперь заправляться в Нижегородской области: ответы на главные вопросы Общество

Фото: Александр Воложанин

С 9 июля на части сетевых АЗС Нижегородской области действуют новые правила отпуска топлива. Автомобили заправляют по системе «чёт-нечет», а объем бензина, который можно приобрести за один раз, ограничен.

У автомобилистов при этом остается немало вопросов. Можно ли заправиться несколько раз за день, кого не касается новое правило, как обслуживают такси и корпоративный транспорт и кто может проехать к колонке без очереди? Ответы дали в региональном правительстве.

Как работает система «чёт-нечет»?

В четные даты заправиться могут автомобили, государственный номер которых начинается с цифры 0, 2, 4, 6 или 8.

В нечетные дни обслуживают машины с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9.

Например, автомобиль с номером, начинающимся на 9, может заправиться 9, 11, 13 июля и в другие нечетные даты. Если первая цифра номера — 4, заправка доступна 10, 12, 14 июля и в другие четные дни.

На каких АЗС действует новый порядок?

На сегодняшний день в системе участвуют заправки трех сетей — «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть».

Вопрос о присоединении других АЗС, в том числе станций под брендами Teboil, ОПТИ и ОПТИ 24, планируется рассматривать в дальнейшем.

На АЗС, расположенные на федеральной трассе М-12, порядок обслуживания по четным и нечетным дням не распространяется.

Кого не касается правило «чёт-нечет»?

Ограничения по первой цифре государственного номера не действуют для транзитных автомобилей и транспорта служб жизнеобеспечения.

В эту категорию входят автомобили правоохранительных органов, скорой помощи и пожарных, коммунальная техника, транспорт предприятий оборонно-промышленного комплекса, компаний, доставляющих продукты и товары первой необходимости, а также техника, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов.

Как заправляются такси и корпоративный транспорт?

Автомобили организаций, использующих транспортные талоны, обслуживаются независимо от даты. Как правило, у таксопарков, транспортных компаний и организаций с собственным автопарком заключены договоры с сетевыми поставщиками топлива.

Для обслуживания топливных карт служб жизнеобеспечения на АЗС предусмотрен отдельный лимит. Это топливо не поступает в свободную продажу и не влияет на количество частных автомобилей, которые могут заправиться.

Поэтому возможна ситуация, когда на закрытой для обычных автомобилистов АЗС продолжают заправляться коммунальная техника, машины дорожных и экстренных служб, а также транспорт компаний, использующих топливные карты.

При этом на водителя, который частным образом подрабатывает в такси и оплачивает бензин банковской картой или наличными, распространяется общее правило четных и нечетных дней.

Какие лимиты действуют на заправках?

Объем топлива, который можно приобрести за один раз, зависит от сети.

На АЗС «Лукойла» в одну машину отпускают не более 40 литров бензина АИ-92, АИ-95 или АИ-100. В канистры бензин на этих станциях не наливают.

На заправках «Газпромнефти» можно приобрести не более 30 литров топлива в автомобиль и до 30 литров в канистры.

«Татнефть» также отпускает не более 30 литров в машину, а в канистру можно набрать до 20 литров.

Для дизельного топлива установлен лимит в 60 литров в городской черте и 200 литров на трассе.

Можно ли заправиться несколько раз за день?

Да. Повторный заезд одного и того же автомобиля на АЗС разрешен. Однако если на заправке есть очередь, водителю придется снова занять ее и дождаться обслуживания.

При этом за одну заправку нельзя приобрести больше установленного сетью лимита: ограничения контролируются программным обеспечением АЗС.

Зачем на АЗС работают волонтеры?

Волонтеры помогают водителям разобраться в новом порядке, информируют находящихся в очереди автомобилистов и при необходимости помогают сотрудникам АЗС регулировать потоки машин.

Кроме того, они участвуют в наполнении интерактивной карты, отмечая наличие топлива и очередей.

В Нижнем Новгороде к этой работе привлекли сотрудников городской и районных администраций, подведомственных учреждений, а также поисковиков и студентов.

Сотрудникам АЗС помогают представители правоохранительных органов. Их задача — следить за соблюдением порядка и не допускать конфликтных ситуаций.

Могут ли волонтеры разворачивать автомобили?

Волонтеры участвуют в перераспределении транспортных потоков и разъясняют водителям правила обслуживания по государственным номерам.

Автомобилистов также предупреждают, что при несоответствии номера установленному на конкретную дату правилу водитель может получить отказ уже при подъезде к колонке.

Кто может проехать к колонке без очереди?

Право на внеочередное обслуживание сохраняется за инвалидами I и II групп, а также за водителями, перевозящими детей-инвалидов.

При необходимости нужно сообщить о своем праве сотрудникам АЗС или волонтерам и предъявить подтверждающие документы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области могут начать отпускать топливо по QR-кодам. Пока проект находится в стадии разработки, пилот хотят запустить в одном из округов, где есть АЗС «Лукойла».