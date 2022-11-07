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Бизнес

"Открытие Авто": сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябре

08 декабря 2022 14:07  [49] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" на основе данных компании Haraba проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение ноября 2022 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Выяснилось, что за последний месяц осени подешевели сразу 14 моделей машин. Причем если кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и BMW X5, а также баварские седаны третьей и пятой серий стали доступнее всего в пределах десятых долей процента, то Toyota LC Prado, Kia K5, Lada Vesta и Hyundai Tucson – на 3-4%. При этом сильнее других сокращали "аппетиты" продавцы Lada Largus – на 5%. В то же время против тенденции рынка ярче других выступил Renault Duster, который подорожал на 7%.

В отличие от рынка новых автомобилей, который весь текущий год лихорадит так, как, пожалуй, еще никогда в нынешнем столетии, ритейл машин с пробегом продолжает жить по более стабильным и понятным законам коммерции. По крайней мере, всё, что касается изменения спроса и предложения, а также сроков продажи товара, на нем происходит волне прогнозируемо.

Так, на подиуме нашлось место сразу двум автомобилям Lada – это универсал Largus и седан Vesta. Прайсы обеих машин весной текущего года резко «перепрыгнули» психологически высокую отметку в миллион рублей. Однако к ноябрю завышенные ожидания владельцев таких Lada рынок подверг корректировке. Первая модель в среднем стала стоить 1,01 миллиона рублей (-4,9% к октябрю), вторая – 1,07 миллиона рублей (-3,6%).

Между ними в топ-3 по динамике снижения цен расположился Hyundai Tucson (2,84 миллиона; -3,7%). Здесь можно говорить о том, что продавцы этой модели отреагировали на появление таких же машин на вторичном рынке, завезенных частными лицами из Казахстана и Южной Кореи. Они оказались дешевле тех, которые производил "Автотор".

В пределах 3,2-3,3% подешевели за ноябрь все еще популярные в такси Kia К5 и образец выносливости – Toyota LC Prado. В свою очередь, кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и BMW X5, а также баварские седаны третьей и пятой серий стали доступней всего в пределах десятых долей процента. У поклонников Nissan Qashqai, Hyundai Solaris и Creta, а также Lada Niva Legend появилась возможность купить их дешевле на 1,2-1,9%.

При этом в нашем топ-20 нашлось даже четыре модели, которые в ноябре стали стоить в среднем дешевле, чем до спецоперации на Украине и начала резкого подорожания. Это Kia K5 (2,52 миллиона, -1,6% к январю), Hyundai Creta (1,65 миллиона, -0,3%), BMW X5 (7,67 миллиона, -8,5%) и BMW 3 (3,6 миллиона, -4,4%).

В то же время есть и автомобили, которые вразрез тенденции рынка подорожали в ноябре. Их шесть. У Mazda CX5 прибавка оказалась почти незаметной и ограничилась десятыми долями процента. А вот Mitsubishi Outlander, Kia Rio и Volkswagen Tiguan выросли в цене на 1,4-1,7%. Более чем на 50 тысяч рублей (или 2,9%) прибавила в средней цене Skoda Octavia. И наконец, ярче других проявил себя Renault Duster, подорожав на 100 с лишним тысяч рублей, до 1,62 миллиона или на 7%.

Едва ли не главные особенности нашего рынка автомобилей с пробегом остаются прежними: это крайне низкая по сравнению с многими западными рынками представленность официальных дилеров в этой сфере, дефицит качественных машин со своевременным обслуживанием и прозрачной историей. Именно поэтому на рынке особенно востребованы автомобили до трех лет, сегмент которых мы рассматриваем в этом аналитическом обзоре. Такие машины еще не успели сменить большое количество владельцев, "накатать" огромные пробеги, износиться в части основных агрегатов и узлов и могут служить достойной альтернативой дефицитным новым транспортным средствам. При этом их продавцы вынуждены гибко и более оперативно реагировать на все изменения рынка, которые происходят в нашей стране.

В целом в ноябре мы продолжали видеть корректировку цен в сторону уменьшения вслед за снижением трафика на вторичном рынке. Однако в ближайшие одну-две недели в преддверии новогодних покупок тенденция едва ли сохранится. К тому же она точно не коснется кроссоверов японских марок: частота корректировки ценников в сторону снижения в этом сегменте по-прежнему меньше, чем у "корейцев" и некоторых "европейцев". Кроме того, вторичный рынок постепенно начинают заполнять паркетники из Китая. В основном они были куплены новыми один-два года назад за относительно небольшие деньги. Сейчас владельцы пытаются их продать на 30-40% дороже от цены покупки, что пока затруднительно из-за недостаточного опыта эксплуатации и доверия потребителей к китайским маркам на вторичном рынке.

В связи со всем вышесказанным сегмент подержанных автомобилей до трех лет перед Новым годом может быть подвержен особенно заметной волатильности.

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