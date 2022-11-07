Штраф за неправильный переход через железнодорожные пути предлагают увеличить в 20 раз Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Административную ответственность за нарушения при переходе железнодорожных путей предлагают ужесточить.

Члены комитета нижегородского Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству поддержали инициативу московских парламентариев о повышении штрафов до двух тысяч рублей за данный вид нарушений.

Сейчас размер штрафа за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах составляет 100 рублей.

"Мы полностью поддерживаем инициативу наших коллег. Конечно, человеческая жизнь бесценна, но путем ужесточения наказания мы стараемся добиться повышения внимания к вопросам безопасного поведения. Ежегодно мы наблюдаем тревожную статистику несчастных случаев на железной дороге. И хотя современные пешеходные переходы строятся, зачастую люди их игнорируют и переходят пути там, где это запрещено", - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что число нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги за 10 месяцев снизилось почти на 25%.