Более 18,5 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 18,5 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2022 году. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородские доноры совершили уже более 55 тысяч донаций крови и ее компонентов. Региональный план по этому показателю выполнен на 92%.

Отмечается, что более 2,4 тысяч нижегородцев стали донорами впервые в жизни.

Как рассказал главный врач Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Сергей Чистяков, ежегодно в регионе принимают 200-300 добровольцев, желающих сдать кровь. Также проводятся и выездные донорские акции. Так, в декабре пройдет более 50 выездов на корпоративные и общественные акции.

Ранее сообщалось, что ОНФ предложил учредить звание "Почетный донор Нижегородской области".