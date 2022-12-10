Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада Общество

Накануне дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

Так, сегодня утром на улицы города для уборки снега вышло более 300 единиц техники.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

Глава города Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом, на котором подчеркнул, что у администрации есть все для того, чтобы содержать территории в нормативном состоянии.