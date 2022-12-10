Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада

Накануне дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.
Так, сегодня утром на улицы города для уборки снега вышло более 300 единиц техники.
Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.
Глава города Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом, на котором подчеркнул, что у администрации есть все для того, чтобы содержать территории в нормативном состоянии.
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