Нацпроекты — людям
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Главные новости
08 декабря 2022 13:01  [412] Подрядчики ликвидации "Чёрной дыры" в Дзержинске обвиняются в хищении более 385 млн рублей
06 декабря 2022 13:34  [793] Конференция транспортно-логистического бизнес-блока РЖД открылась в Нижнем Новгороде
02 декабря 2022 16:54  [702] Совещание по реализации проекта "Оздоровление Волги" состоялось в Нижнем Новгороде
01 декабря 2022 16:41  [942] Первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" открылся в Нижнем Новгороде
30 ноября 2022 11:02  [1606] Опубликована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Последние новости
10 декабря 2022 12:06  [22] В программе повышения квалификации "Профилактика терроризма" на базе НГЛУ приняли участие более 80 госслужащих со всей страны
10 декабря 2022 11:33  [75] Финансирование конкурса "Открытый Нижний" в 2023 году увеличат до 15 млн рублей
10 декабря 2022 10:52  [106] Центр консервации и реставрации ценных книг и документов открылся в Нижнем Новгороде
10 декабря 2022 10:12  [179] Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Арзамасском районе
10 декабря 2022 09:59  [172] Более 300 единиц техники работает на улицах Нижнего Новгорода после прошедшего снегопада
Общество

Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада

10 декабря 2022 10:41  [118] Общество

Накануне дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

Так, сегодня утром на улицы города для уборки снега вышло более 300 единиц техники.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

Глава города Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом, на котором подчеркнул, что у администрации есть все для того, чтобы содержать территории в нормативном состоянии.

Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега
Уборка снега

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Снег
Поделиться:
Последние фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40  [1676] День народного единства на пл. Минина и Пожарского
21 фото
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42  [1912] "Мисс Нижний Новгород – 2022"
27 фото
Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
29 сентября 2022 10:50  [4711] Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
10 фото
Автопробег и Всероссийская акция по разворачиванию и поднятию флага в Нижнем Новгороде
22 августа 2022 15:09  [18048] Мероприятия ко Дню государственного флага России в Нижнем Новгороде
10 фото
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30  [2583] "Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
73 фото
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00  [4115] Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph