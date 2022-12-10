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Общество

Более 15 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода за минувшие сутки

11 декабря 2022 11:43  [102] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде дорожные и коммунальные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада. Только за минувшие сутки с дорог вывезли более 15 тысяч кубометров снега. На просыпание, прометание и уборку дорог было направлено максимальное количество техники, в том числе почти 100 КДМ, более тысячи дорожных рабочих убирали тротуары и территорию остановочных павильонов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По данным директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Дениса Скалкина, придворовые территории убирают более 3,5 тысячи дворников и 220 единиц техники

Как отметили в городском департаменте, активные работы на дорогах города продолжатся и сегодня. "Синоптики прогнозируют на сегодня мокрый снег, дождь. До конца дня нужно выполнить максимальный объем работы, потому что прогноз на завтра –послезавтра тоже обещает выпадение осадков. Большая просьба к автомобилистам, не бросать машины на обочинах, чтобы не затруднять уборку как на центральных магистралях, так и на внутриквартальных проездах. За работой коммунальной техники можно следить круглосуточно в режиме он-лайн на платформе "Лобачевский", - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Как рассказали в администрации Приокского района, за прошедшие сутки снег вывозили с улиц Жукова, Военных Комиссаров, Шапошникова и двух участков проспекта Гагарина. На сегодня запланированы работы по его вывозу с остановок на проспекте Гагарина и улицы Сурикова. "Естественно, продолжаем работу по просыпанию и прометанию дорог и тротуаров. Выпало большое количество снега, подрядчики работают в усиленном режиме. В районе задействовано около 60 единиц техники и 90 дорожных рабочих. Дал поручение сделать акцент на очистку не только пешеходных путей, но и подходов к социальным учреждениям, подъездов к контейнерным площадкам", - заявил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

"В связи с экстренным предупреждением о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций коммунальные и дорожные службы занимаются очисткой и обработкой мостов, путепроводов, спусков, подъемов и проезжих частей, тротуаров, остановочных павильонов. Так,. уборка снега проходит на улицах Октябрьской Революции, Советской, Ивана Романова, Карла Маркса, Гордеевской, Генерала Зимина, Канавинском мосту и метромосту", - отметил и.о. главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

"Не забываем про общественные территории. Обрабатываем пешеходные дорожки в сквере Канавинский, в сквере у ДК им Ленина, в сквере по улице Сергея Есенина и других общественных территориях", - отметили сотрудники администрации Канавинского района.

По данным администрации  Нижегородского района, техника и люди в круглосуточном режиме борются с последствиями обильных осадков, обрушившихся на наш город. На дорогах работает комбинированная дорожная техника. Там, где это возможно - на Большой Покровской, в скверах на площади Минина, площади Маркина, Нижне-Волжской набережной и в других местах, осуществляется механизированное подметание пешеходных зон. В обязательном порядке проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, лестниц, переходов, мостов и остановок общественного транспорта. "Неблагоприятная метеорологическая обстановка, по прогнозам синоптиков, пока  сохраняется. Чтобы избежать ДТП из-за погодных условий, советую водителям быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А также не парковать автомобили в местах работы коммунальной техники, формирующей снежные отвалы для последующего вывоза. На улице Родионова и Казанском шоссе снег уже вывозится", - рассказал и. о. главы Нижегородского района Сергей Крутов.

В администрации Советского района сообщили, что продолжают работать в круглосуточном режиме. "Вижу все комментарии жителей, поступающие в социальные сети. Много вопросов возникает по уборке дворовых территорий, проездов категории "В" и "Г". Взаимодействуем с домоуправляющей компанией и МБУ «РЭД» для грамотного построения графика работ. Также в связи с потеплением, мы усилили темпы по обработке дорог, тротуаров и остановочных павильонов противогололёдными материалами. Ежедневно, наряду с комплексной очисткой дворов, ведется активная работа по очистке крыш и козырьков подъездов домов", - отметил глава администраций Советского района Сергей Колотов.

В Автозаводском районе вывозят снежные массы с улиц, расчищают прибордюрные полосы, внутриквартальные проезды, пешеходные тротуары. Подрядные организации работают на ул. Юлиуса Фучика, Школьная, Южное шоссе, Веденяпина, Героя Прыгунова, Дьяконова, Пермякова, пр. Октября, пр. Ильича и др. "Особое внимание уделяется расчистке от снега и обработке противогололедными материалами подходов к школам, детским садам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта", - отметил глава районной администрации Александр Нагин.

Как сообщили в администрации Сормовского района, ночью обрабатывались и прометались дороги и проезды, вывоз снега был организован на участках Юбилейного бульвара, ул. Энгельса. Очищались остановочные площадки по балахнинской трассе, прометались местные проезды и тротуары на ул.Коминтерна, Васенко, Щербакова, Баррикад, Станционной, объездной ТЭЦ. "На сегодня запланированы работы по вывозу снега с остановок и очистка остановок ул.Коминтерна, Культуры, Свободы, Сутырина, Ст.Канава", - отметили в администрации Сормовского района

По данным администрации Ленинского района, с утра дорожные службы прометают дороги на проспекте Ленина, улицах Новикова-Прибоя, Партизанской, Комсомольском шоссе и др, чистят лестничные сходы, остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам, а также тротуары на внутриквартальных проездах на улицах Мичурина, Таганской, Молитовской и др. Управляющими компаниями ведутся работы по уборке дворовых территорий.

"Вторые сутки обслуживающие Ленинский район организации ведут борьбу со снегопадом. Ежедневно они прометают и обрабатывают противоголодедными материалами дороги и тротуары. Завтра дети пойдут в школы и детские сады, поэтому особое внимание будет уделено расчистке подходов к социальным учреждениям", - отметил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

"Сегодня с утра продолжаем уборку снега на центральных магистралях.  Дорожные службы вывозят снег с ул. Рябцева, Страж революции, 50 лет Победы, Ярошенко, Чаадаева, Сормовское шоссе, маршала Воронова, проспекта Героев,. «Более 300 дворников с утра занимаются очисткой дворов, пешеходных переходов и остановочных  комплексов. На связи с жителями района, стараемся удовлетворить их заявки по уборке снега", - отметил глава Московского района Владимир Кропотин.

Как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", ночью 11 декабря в большинстве районов Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются сильный снег, утром переходящий в мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололёдно-изморозевые отложения, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица с сохранением днем 11 декабря.

Напомним, накануне глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом. "Необходимо расставить акценты и быть уверенными, что все имеющиеся ресурсы задействованы грамотно. Для обеспечения безопасного движения обработка дорог должна начаться до прогнозируемого снегопада. Особое внимание в такой период необходимо уделить своевременному вывозу снега, чтобы он не скапливался и не мешал безопасному движению. У нас есть все для того, чтобы содержать территории в нормативном состоянии", - отметил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Дороги ЖКХ Снег
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