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Общество

Морозы вернутся в Нижегородскую область с сильным ветром и осадками

12 декабря 2022 10:13  [266] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Начало декабря в Нижегородской области отличилось аномально низкими температурами – показания термометров были ниже нормы как минимум на 7°. Но к концу прошлой недели в регион ворвались циклоны, которые принесли много осадков в разной фазе и мощную волну тёплого воздуха.

Так, балканский циклон спровоцировал гололёдные образования и ледяные дожди, мокрый снег, переходящий в дожди, а общее количество осадков превысило суточные рекордные показатели. Температура воздуха повысилась до плюсовых показателей, что на несколько градусов выше нормы.

Сегодня, 12 декабря, погода установится в пределах 0°C. Весь день будет дуть сильный южный ветер - 6-7 м/с, атмосферное давление опустилось до 747-748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 81%. В течение дня прогнозируются обильные осадки в виде мокрого снега и снега с дождём.

Ночью температура воздуха понизится до -3°C, атмосферное давление пойдёт на повышение, небо прояснится. Днём 13 декабря будет солнечно, температура опустится до -3...-5°, а вот сильный ветер сохранит напор. Ночью похолодает до -7°.

В середине недели в регион окончательно вернётся зима. Небо снова затянут облака, пройдёт снег, термометры покажут −4…−6°. В четверг ночью подморозит до -6...-10°, а днём ожидается -3...-7°, а холодный юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/с.

В пятницу морозы слегка отпустят: термометры покажут -3...-5°, атмосферное давление выровняется. Слабый снег продолжит идти, и пронизывающий ветер также никуда не денется.

Напомним, в девяти муниципалитетах Нижегородской области введён режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеоусловиями. По состоянию на 15:00 11 декабря произошло нарушение электроснабжения в 324 населённых пунктах в 22 муниципальных образованиях.

В настоящее время в районах Нижегородской области в работе по восстановлению электроснабжения задействованы почти 960 человек и 345 единиц спецтехники.

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