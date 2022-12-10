Испытательный полигон для роботов и беспилотных грузовиков создадут на Бору в 2023 году Общество

Робототехнический комплекс Маркер Фото: НПО "Андроидная техника"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Испытательный полигон для роботов и беспилотных грузовиков создадут на Бору в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Согласно информации, его запуск запланирован на вторую половину следующего года на базе промышленного технопарка "Волга".

В "беспилотной зоне" в автономном режиме будет испытываться работа различных платформ. Например, роботехнический комплекс "Маркер" на колесном и гусеничном шасси, а также сами беспилотные автомобили.

Сейчас для запуска полигона ведется разработка комплексированной системы навигации "Консул", в которой будут использоваться как наземные, так и космические средства навигации.

По словам Евгения Дудорова, такая система позволит сформировать в России ряд "беспилотных районов", например, вдоль федеральных дорог, по которым смогут курсировать беспилотные грузовики.