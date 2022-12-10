Вывоз снега в четырех районах Нижнего Новгорода оценен в 27 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вывоз снега в четырех районах Нижнего Новгорода оценен в 27 млн рублей. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, МБУ "РЭД" ищет подрядчика для вывоза снега с дорог в Автозаводском, Ленинском, Московском и Советском районах Нижнего Новгорода. Работы продлятся с 1 января до 30 апреля 2023 года.

Снег должен вывозиться на полигоны временного складирования. В Автозаводском районе они расположены западнее земельного участка по ул. Окская Гавань, д. 3 и на улице Космической напротив дома 55.

В Ленинском районе снег будет храниться за кладбищем Красная Этна, в Московском - за газовой заправкой Esso на улице Коминтерна, 29.



В Советской районе подготовлена площадка на ул. Надежды Сусловой, д. 30, а в Нижегородском районе - на Гребном канале около дома №1.

Всего, согласно контракту, необходимо перевезти 180 тысяч кубометров снега.

На эти работы из городского бюджета выделено 27 млн рублей.



Ранее сообщалось, что новая станция снеготаяния в Артемовских лугах Нижнего Новгорода будет запущена в этом году.

Также напомним, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.