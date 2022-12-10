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Вывоз снега в четырех районах Нижнего Новгорода оценен в 27 млн рублей. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
Согласно информации, МБУ "РЭД" ищет подрядчика для вывоза снега с дорог в Автозаводском, Ленинском, Московском и Советском районах Нижнего Новгорода. Работы продлятся с 1 января до 30 апреля 2023 года.
Снег должен вывозиться на полигоны временного складирования. В Автозаводском районе они расположены западнее земельного участка по ул. Окская Гавань, д. 3 и на улице Космической напротив дома 55.
В Ленинском районе снег будет храниться за кладбищем Красная Этна, в Московском - за газовой заправкой Esso на улице Коминтерна, 29.
В Советской районе подготовлена площадка на ул. Надежды Сусловой, д. 30, а в Нижегородском районе - на Гребном канале около дома №1.
Всего, согласно контракту, необходимо перевезти 180 тысяч кубометров снега.
На эти работы из городского бюджета выделено 27 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новая станция снеготаяния в Артемовских лугах Нижнего Новгорода будет запущена в этом году.
Также напомним, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.
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