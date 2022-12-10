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Бизнес

Специальный раздел для самозанятых появился на Цифровой платформе МСП

12 декабря 2022 16:17  [89] Бизнес

На Цифровой платформе МСП.РФ появился блок "Самозанятым: старт, развитие, поддержка". Он включает в себя три раздела, которые позволяют на разных этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации, сервисам и мерам поддержки для самозанятых и тех, кто планирует ими стать. Всего на Цифровой платформе пользователям доступно 11 онлайн-сервисов для самозанятых.

В разделе "Я самозанятый" предприниматели могут найти заказы и выйти на новые рынки сбыта, получить господдержку, улучшить профессиональные и личные компетенции, узнать об актуальных изменениях в законодательстве. Раздел "Стать самозанятым: старт и обучение" поможет разобраться со всеми особенностями налогового режима и алгоритмами его регистрации. В этом же разделе можно прокачать свои  компетенции. 

Предпринимателям также доступна постоянно пополняющаяся "База знаний самозанятого". В ней содержится актуальная и точная информация от юристов, представленная простым и понятным языком. Помимо этого, в разделе доступна и другая полезная для самозанятого информация: как платить налоги, копить пенсию, оформить ипотеку, взять больничный и многое другое.

"Сегодня в качестве самозанятых в России зарегистрированы уже 6 млн человек,а ежедневно их количество увеличивается на 8,5 тыс. Мы продолжаем получать огромное количество обращений с вопросами о том, что такое самозанятость, как правильно ее оформить, как понять, подходит ли она  под конкретный формат деятельности и т.д. Реагируя на этот запрос, мы создали сервис и разделили его содержимое на тематические блоки. Здесь пользователи Цифровой платформы могут найти ответы на все вопросы по самозанятости и разобраться во всех тонкостях налога на профессиональный доход", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич

Для тех, кто только планирует открыть свое дело, разработана специальная  программа "Самозанятость: инструкция по применению". Она состоит из восьми лекций, которые помогут разобраться с основными моментами работы в режиме налога на профессиональный доход. Новый сервис доступен всем предпринимателям, зарегистрированным на платформе. 

Напомним, в России самозанятость (налог на профессиональных доход доступна с 2019 года. аналогичный налоговый режим действует на территории Белоруссии, Украины, Казахстана, Армении и Киргизии.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 21 федеральных сервисов.

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Теги:
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