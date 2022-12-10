Первый этап реконструкции трамвайных путей в Сормовском районе завершится до конца года Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый этап реконструкции трамвайных путей в Сормовском районе завершится до конца года. Об этом стало известно во время выездного заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области.

Как отметил председатель комитета Владимир Солдатенков, использование электротранспорта наиболее целесообразно в связи с тем, что широкое применение автомобильного транспорта является одной из основных причин загрязнения окружающей среды в городских агломерациях.

Депутат Василий Суханов подчеркнул, что при модернизации трамвайной сети также будут обновляться остановочные павильоны и депо.

Отмечается, что все материалы, используемые сейчас при реконструкции путей в Московском и Сормовском районах, - отечественного производства. Так, щебень поставляется из Республики Карелия, рельсы - из Новокузнецка, шпалы - из Белгорода. Некоторые шпалы были произведены по спецзаказу на Каликинском заводе в Нижегородской области.

На перекрестках, совмещенных с проезжей частью дорог, прокладываются трамвайные пути на монолитном фибробетонном основании.

Депутат Михаил Першин рассказал, что эта технология позволит увеличить скорость трамваем до 18 км/ч. Также на маршруты № 6 и 7 выйдут трехсекционные составы.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Нижний Новгород станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.

Также ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко осмотрели первый участок обновления трамвайной линии в Сормове.